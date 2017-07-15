Samanyolu Haber /Gündem / Fatih terim ile ilgili şok iddia... /15 Temmuz 2017 22:47

Fatih terim ile ilgili şok iddia...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’da bir restoranı bastı.

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Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, sahibi olduğu Beeves adlı restoranı komşu restoran Yüzevler’den ayırmak için ortaya hasırdan bir paravan çekti.
Ancak bu durum kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edildi. Şikayetçinin Yüzevler’in sahibi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu olduğunu düşünen Çetin, durumu kayınpederi Terim’e anlattı.

‘Tehdit etme, gel’

Aydoğdu’yu arayan Terim “Neden sıkıntı çıkartıyorsun?” diye sordu.

Kendisinin şikayetçi olmadığını, AVM yönetiminin görsel dokuyu bozduğu için bu paravana izin vermediğini ifade eden Aydoğdu “Şikayetçi olan ben değilim. Fakat tavrınız hoş değil. Sizden çekinmem” diye karşılık verdi.

Aydıoğdu’nun bu ifadesine sinirlenen Türkiye futbol direktörü “Şu an Bodrum’dayım. Bekle, Alaçatı’ya geliyorum” derken, Yüzevler’in sahibinin yanıtı “Tehdit etme, gel” oldu.

Terim, iki damadı Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve koruması olduğu ileri sürülen sakallı bir şahısla gece saat 01.00 sularında Alaçatı restoranlar bölgesine geldi.

‘Asıl maç şimdi başlıyor’

Terim ve yanındakilerin restorana bahçe duvarından atlayarak girmesiyle kavga başladı.

Kavgada yaralanan beş çalışan darp raporu aldıktan sonra Terim, iki damadı ve bir korumasından şikayetçi oldu.

Şikayetini geri çekmesi yönündeki ricalara olumsuz yanıt veren Yüzevler’in sahibi Aydoğdu’nun “Geri adım atmam. Çünkü haksız olan ben değilim. Fatih Terim ve yanındakiler rüzgâr yapmaya gelmişler. Keşke delikanlı gibi görüşseydiler. Asıl maç şimdi başlıyor” dediği öğrenildi.

‘Umarım adalet Terim isminin büyüklüğü altında ezilmez’

Selahattin Aydoğdu’nun yeğeni Cumali Aydoğdu da Instagram hesabından paylaştığı mesajda “Ey Fatih Terim, gece 12’de alkollü bir şekilde Alaçatı’da adamlarına mekan basmaya geliyorsun. Buradayız, bekliyoruz. Umarım adalet Fatih Terim isminin büyüklüğü altında ezilmez” diye yazdı.

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