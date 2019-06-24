Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit 50 gün kapalı kalacak /24 Haziran 2019 08:51

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit 50 gün kapalı kalacak

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

SHABER3.COM

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi:

Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır.

Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit 50 gün kapalı... Sonraki Haber >>

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:00