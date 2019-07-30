Samanyolu Haber /Medya / Fatih Portakal'dan Oğuz Haksever'e mesaj: Ne dersiniz? /30 Temmuz 2019 23:27

Fatih Portakal'dan Oğuz Haksever'e mesaj: Ne dersiniz?

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal. NTV'den ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever hakkında bir mesaj paylaştı.

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Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, 20 yıl  çalıştığı NTV'den bir veda mektubu kaleme alarak ayrıldığını duyurdu.

"UMARIM MESLEKİ HAYATINIZIN SON BÖLÜMÜNÜ SORGULARSINIZ"

Ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından Haksever'e yönelik paylaşımda bulunan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Güle güle Oğuz abi. Umarım mesleki yaşantınızın belki şimdilik olan bu son bölümünü sorgulayıp, kendi adınıza dersler çıkarabilirsiniz. İlerisi için iyi olabilir. Ne dersiniz?" dedi.
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