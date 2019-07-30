Fatih Portakal'dan Oğuz Haksever'e mesaj: Ne dersiniz?

Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, 20 yıl çalıştığı NTV'den bir veda mektubu kaleme alarak ayrıldığını duyurdu.





"UMARIM MESLEKİ HAYATINIZIN SON BÖLÜMÜNÜ SORGULARSINIZ"





Ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından Haksever'e yönelik paylaşımda bulunan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Güle güle Oğuz abi. Umarım mesleki yaşantınızın belki şimdilik olan bu son bölümünü sorgulayıp, kendi adınıza dersler çıkarabilirsiniz. İlerisi için iyi olabilir. Ne dersiniz?" dedi.