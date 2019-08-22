Fatih Portakal'a YouTube engeli

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunanarak Youtube kanalı açtığını duyurdu.





Twitter'dan yaptığı paylaşımda Portakal, "Bugün güzel bir şey yapabilirsiniz. youtube kanalıma katılabilisiniz. Ya da bildiğinizi yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.













FOX TV ENGEL ÇIKARDI





Ancak ilerleyen dakikalarda Fatih Portakal'dan yeni bir paylaşım geldi. Portakal, "#youtube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Hayatin içinden bilgilendirme amaçlı bir mecra olacağını planlamıştım. Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim." yazdı.





Portakal kanalını duyurmak amacıyla attığı bilgilendirme tweetlerini de kaldırdığını duyurdu.