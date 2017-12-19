Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'a ölüm tehdidi /19 Aralık 2017 14:58

Fatih Portakal'a ölüm tehdidi

0000Fatih Portakal'a ölüm tehdidi! FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

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FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ölümle tehdit edildiğini duyurdu ve hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

Portakal, aldığı WhatsApp üzerinden aldığı ölüm tehdidinin görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

Portakal şu ifadeleri kullandı: Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözü dönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi.


 
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