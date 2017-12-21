Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal’ı ölümle tehdit eden şahıs yakalandı! /21 Aralık 2017 17:08

Fatih Portakal’ı ölümle tehdit eden şahıs yakalandı!

Gazeteci Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden şahıs yakalandı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 yaşındaki şahıs ifadesinde "Gaza gelip yazdım" diye kendini savundu.

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Haber spikeri Fatih Portakal, önceki gün kendisine gönderilen bir tehdit mesajını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fatih Portakal’ın başvurusu sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.

Zeytinburnu İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, Fatih Portakal’ı cep telefonundan mesaj yazarak ölümle tehdit ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yapılan teknik çalışmanın ardından kimliği belirlenen şüphelinin Pendik’teki adresine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.M.’nin ifadesinde “Gaza gelip tehdit ettim. Pişmanım” dediği öğrenildi.
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