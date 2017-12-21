Fatih Portakal’ı ölümle tehdit eden şahıs yakalandı!

Haber spikeri Fatih Portakal, önceki gün kendisine gönderilen bir tehdit mesajını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fatih Portakal’ın başvurusu sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Portakal’ı cep telefonundan mesaj yazarak ölümle tehdit ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında yapılan teknik çalışmanın ardından kimliği belirlenen şüphelinin Pendik’teki adresine baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Y.M.’nin ifadesinde “Gaza gelip tehdit ettim. Pişmanım” dediği öğrenildi.