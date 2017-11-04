Fatih Portakal dava açacak

“SİZLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”“





Bakın buradaki 14 saniyelik bölümü alıp sözlerimi çarpıtıyorlar..” diyerek sözlerine devam eden Portakal: “Onlara diyorum ki, vicdanınız yok mu? Hepiniz biliyorsunuz orada şehitlerimiz için Allah rahmet etsin dediğimi, ama bile bile itibarsızlaştırmak için bunu yapıyorsunuz. Trollere bir şey demiyorum, içlerinde gazeteciler de var. Asıl onlara üzülüyorum. Sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bu tür yalan yanlış haber yapanları mahkemeye veriyorum.” diyerek kendisi hakkında linç kampanyası düzenleyenlere tazminat davası açacağını söyledi





.TAZMİNAT DAVASI GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLAYACAK





Tazminat davasından elde edeceği geliri ise Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını söyleyen Fatih Portakal, haberi doğru bir şekilde paylaşan internet sitelerine de teşekkür etmişti.