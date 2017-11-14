Fatih Koleji Müdürü Erdoğan'ı yalanladı

OKUL MÜDÜRÜNDEN ERDOĞAN’A CEVAP: İNDİRİM DEĞİL, 4 YIL ÜCRETSİZ OKUTTUK, YALAN SÖYLÜYORSUN





Hükümete yakınlığı ile bilinen Star yazarı Ahmet Kekeç yeni kitabındaki iddiaya göre, AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gazetecilere yazılmamak kaydıyla yaptığı bir konuşmasını kitabına taşıdı. Erdoğan söz konusu konuşmasında, ” Ne hizmeti yaaa… Parası olmayanların yüzüne bile bakmıyorlar. Ben bir tanıdığımın çocukları için okullarından indirim istedim. Bana bile indirim yapmadılar. Bir de, her şeyi istiyorlar. Üniversite kursunlar diye arsa istediler, verdim.” iddiasında bulundu.





Dönemin İstanbul’daki Fatih Kolejleri Genel Müdürü Talip Büyük ise olayın şahidi olduğunu belirterek, Erdoğan’ın doğruyu söylemediğini sosyal medya hesabından açıkladı. Olayın Erdoğan’ın Temmuz 1999’da Pınarhisar cezaevi’nden tahliye olduğu dönemde yaşandığını söyleyen Büyük, “Ben de Türkiye’nin en itibarlı eğitim kurumunu genel müdürü idim. Cep telefonum çaldı.” dedi. Arayan kişinin Erdoğan olduğunu söyleyen Büyük, “Ezilip büzülüp hal hatırdan sonra ‘bir öğrencim var, büyükşehirde babası. Rica etsem ücretsiz okutabilirmisin’ dediniz. Ben de ne demek gönderin kayıt edelim demiştin. Ve çocuğu 4 yıl ücretsiz okuttuk.” dedi.





Böyle yüze aşkın talebi oldu







Erdoğan bunun gibi okul ve dershane için yüze aşkın talebinin olduğunu söyleyen Büyük, “Hepsine de olumlu cevap almışsın. Ama sen yine de iktidar hırsından ve kininden dolayı yalan söylemeye devam et. Yarın ahiret var. Mutlaka hesaplaşacağız.” ifadesini kullandı.