Fatih Erbakan’dan ’haciz’ açıklaması

Ankara’daki Elazığ Günlerindeki standları ziyaret eden Saadet Partisi merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet partisine icra göndermesi ile ilgili Kanal Fırat’a açıklamalarda bulundu.Saadet Partisinin milli görüş çizgisinden çıktığını öne süren Erbakan,"Biz her zaman için, ’Kol kırılır yen içinde kalır’ düsturuyla hareket ettik. Yaşanan sıkıntıları hiçbir zaman basına yansıtmamaya önem gösterdik. Buna karşın Saadet Partisi yönetimi yaşanan sıkıntıları bizzat basına servis etti"dedi.Saadet Partisi’nin kullandığı bu yönteminin prensiplerine ters düştüğünün altını çizen Erbakan, “Bizim başlattığımız bu hukuki sürecimiz Erbakan hocamızın vefatı itibariyle söz konusudur. Bu hukuki süreç, parti yönetiminin milli görüş prensibinden sapması sonucu başlamıştır” ifadelerini kullandı.2011 yılında da milli görüş prensiplerinde sapmalar olduğunda aynı yöntemlere yine başvurulduğunu aktaran Erbakan, “Rahmetli Erbakan hocamız 2011 yılında mili görüş prensiplerinden ödün verildiğinde bizzat kendisi kayyuma devredilmesi için düğmeye basmıştır. Burada da biz aynı misyonu devam ettiriyoruz. Milli görüş istikametinden sapılmaması için bu mücadeleyi yapıyoruz.Zamanında Rahmetli Erbakan Hocamızın yanında yer almayan, düşmanlık yapmış bir kısım malum medyanın da, bugün Saadet Partisi yönetiminin yanında yer alması manidardır"diye konuştu.Yönetimdekilerin, Erbakan Vakfının teşkilatlanmasına takıntılı olduklarını dile getiren Erbakan, “Vakfın teşkilatlanması parti yönetimini doğrudan ilgilendirecek bir husus değildir. Rahmetli Erbakan hocamız gibi bütün dünyaya, İslam alemine mal olmuş, İslam birliğini kurma yoluna açmış bir dava adamının vakfının geniş teşkilat yapısına kavuşturulmak istenmesinden neden rahatsızlık duyuluyor. Erbakan ismin ilçelere, beldelere, illere yayılması neden arkadaşlarımızı rahatsız ediyor.Milli görüş içerisinde 40 tane kuruluş var. Bunların hemen hemen her yerde tamamının teşkilatları var. Bunlar rahatsız etmiyor da Erbakan ismini taşıyan bu vakfın teşkilatlanması neden rahatsız ediyor.Bu vakfı dış güçler kurduruyor diye haber yapıyorlar. Bu çirkin değil de bizim yönetimimiz mi çirkin. Rahmetli Erbakan Hocamızın kızı Elif Erbakan hanımefendinin konferansını bu parti yönetimi şikayet ediyor. ’Bu konferanstan haberimiz yoktur’diyorlar. Bu davranış çirkin değil de, bizim bu sürecimiz mi çirkin.Biz gittiğimiz istikametten sapılmaması için, bu yanlışlardan dönülsün diye bu mücadeleyi veriyoruz.Milli görüşçü, dava erini meşru gerekçe olmadan görevden alacaksınız, üyeliğini sileceksiniz, Elif Erbakan hanımefendinin konferansını şikayet edip, İstanbul emniyetini arayarak Saadet Partisi bayraklarını sökün diye adım atacaksınız,kendi adını taşıyan Erbakan vakfını dış güçler kurduruyor diye kendi gazetesinde haber yaptıracaksınız, bütün bunlar çirkin değil de bizim yürüttüğümüz süreç mi çirkin oluyor.Bu yanlışlardan dönülsün diye yürüttüğümüz bu mücadele mi çirkin.İnşallah bu arkadaşlarımız yapmış olduğu yanlış davranışlardan bir an evvel dönerler. İnşallah biz onlarla birlikte bu çalışmayı yaparız. Bunun için elimizden gelen gayreti her platformda devam ettirmemiz gerekiyor. Milli görüş camiası asla üzülmesin, karamsarlığa düşmesin. Er geç doğru söyleyenler, samimiler ortaya çıkar. Erbakan hocamızın meşhur sözünü hatırlatıyorum. ’Bizim davamız, milli görüş davası içinde kir tortu barındırmaz, deniz gibidir.’Milli görüş davası da bu şekildedir. Milli görüş camiası bilsin er ya da geç doğrular, haklılar ortaya çıkacaktır. Milli görüş camiası deniz gibi kirleri, tortuları denizin içindeki kirleri kıyıya vurduğu gibi kıyıya vuracaktır, atacaktır.Yeni bir parti kurulması konusunu, 7 seneden beri, Erbakan hocamızın vefatından beri arkadaşlarımız her fırsatta dile getiriyorlar. Biz de büyüklerimizle hem de bütün samimi milli görüşçülerle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Biz koltuk, makam, mevki için bir adım atmayız. Bir yerde de İslam alemi için bize ihtiyaç olursa da bu görevden de kaçmayız. Bu da bizim için bir vebaldir. Pek çok arkadaşımız fikirlerini ifade ediyorlar, biz de dinliyoruz, istişareler ediyoruz.Biz konferanslarla, sempozyumlarla Türkiye’nin 4 bir yanında faaliyetimizi gösteriyoruz. Bu faaliyetin maksadı Erbakan hocamızın tanımlamış olduğu bir hareket. Şuurlu bir cihat hareketi olarak devam etmesi için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı