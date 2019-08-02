Fatih Altaylı'dan yeni Babacan iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ali Babacan ve ekibinin yeni parti kurma çalışmalarında "bir süre bekleme kararı" aldıklarını iddia etti.





Ancak Babacan'a yakın kaynaklar iddiayı teyit etmiyor ve çalışmaların belirlendiği şekilde devam ettiğini kaydediyor.





Altaylı, “Bazılarına müjdem var” başlıklı makalesinde yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan hakkında kulis bilgilerini paylaştı.





PARTİNİN KURULUŞU ERTELENDİ Mİ?





Bugün yayımlanan makalesinde, "AKP yönetimine bir minik müjde vereyim. Rahatlayın. En azından bir süre daha rahat olun." ifadelerini kullanan Fatih Altaylı, "Ali Babacan ve ekibi frene bastı. 'Tedbir ekibi' yine tedbirli davranmaya karar verdi. Partinin kuruluşunu bir süre daha erteleme ve neler olup bittiğini izleme, gözleme kararı aldılar." iddiasında bulundu.





Altaylı'ya göre Gül ve Babacan’ın bekleme kararı almasında Rus S-400 hava savunma sisteminin teslimatına karşın Amerika Birleşik Devletlerinin son derece yumuşak davranması etkili oldu.





İŞ DÜNYASI FARKLI SİNYALLER VERİYORDU





Altaylı, "F-35’lerin tesliminin iptali dışında bir yaptırım olmaması, yaptırım olmaması sebebiyle ekonomideki kötüye gidişin yavaşlaması ve normal hızında seyrediyor olması Babacan’ın da seyir hızını yavaşlattı." dedi.





Babacan’a Avrupa’dan ve Batılı finans çevrelerinden gelen sinyallerin farklı olduğunu kaydeden Altaylı, "Türk iş dünyası da aynı sinyalleri veriyordu. Ancak işler umulduğu gibi gitmedi. En azından şimdilik." ifadelerini kullandı.





Altaylı makalesine şu satırlarla son verdi: "Bu yüzden Babacan ve arkadaşları da bekleme kararı aldılar. Yılbaşına kadar bir hareket olmayacak gibi görünüyor. Sonrasında ne olur bilmem. Ama Babacan ekibinde az cesaret, bol tedbir olduğunu biliyoruz artık."