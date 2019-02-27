Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı yoğun bakımda! /27 Şubat 2019 09:01

Fatih Altaylı yoğun bakımda!

Fatih Altaylı, Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo oldu. 2 damarına stent takılan Altaylı'nın durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu bildirildi

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo oldu.

HaberTürk'ün haberine göre Altaylı'nın 2 damarına stent takıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Fatih Altaylı'nın, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.
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