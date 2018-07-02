Faşistler Mersin'de eczane basanları Suriyeli sanınca...

Mersin'de dün eczaneye yönelik saldıran grubun Suriyeli olduğu öne sürülmüş ve sosyal medyadan bazı siyasilerin de katıldığı Suriyelilere karşı ağza alınmayacak hakaretler eşliğinde kampanya başlatılmıştı.

Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlardan 4 kişiyi yaralamış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına almıştı.







Eczane sahibi Ali Kemaloğlu'nun gelini Müzeyyen Çiftçi Kemaloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırganların Suriyeli olmadığını belirtti.



Haberlere tepki gösteren Kemaloğlu, "Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, Süleyman Kaya da ağır yaralı değil, dikiş atıldı sadece haberler komple yanlış. Başka bir sayfa da çalışanın kulağı koptu yazmış, beyefendi yok öyle bir şey. Suriyeli olsa Suriyeli derim serbest kaldılar diyorum hâlâ nereli derdinde insanlar" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan ve eczaneye ciddi maddi zarar veren saldırganların serbest bırakılması ise tepki çekti.





TWITTER LİNCİ YAPANLAR NE OLACAK?





Olayın ardından Twitter üzerinden linç kampanyası ve nefret söylemi yayan Türkiye'deki faşistlerin yaptıkları ise yanlarına kaldı. Savaş sebebiyle aileleriyle birlikte Türkiye'de tutunmaya çalışan insanları hedef gösteren, rahatsız eden ve kovmayı planlayan siyasiler dikkati çekerken uzun süredir Türkiye'de bulunan 3.5 milyon Suriyeli sığınmacının oransal olarak suça karışma oranı düşük. Genellikle yoksulluk içinde yaşayan Suriyelilere yönelik CHP, MHP ve İYİ Parti'nin geri gönderme vaadleri bulunuyor. AKP ise Suriye'de savaşan tarafları silahlandırarak göçün asıl faillerinden biri olarak görülüyor.





İşte o linç tweetleri...



























