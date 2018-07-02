Samanyolu Haber /Gündem / Faşistler Mersin'de eczane basanları Suriyeli sanınca... /02 Temmuz 2018 11:33

Faşistler Mersin'de eczane basanları Suriyeli sanınca...

Mersin'in Tarsus ilçesinde istediği ilacın eşdeğerini veren eczacıya saldıran grubun Suriyeli olmadığı anlaşılırken Türkiye'de faşistlerin iki gündür Twitter üzerinden yaptığı Suriyeli mültecileri hedef gösterme ve linç yanlarına kaldı.

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de dün eczaneye yönelik saldıran grubun Suriyeli olduğu öne sürülmüş ve sosyal medyadan bazı siyasilerin de katıldığı Suriyelilere karşı ağza alınmayacak hakaretler eşliğinde kampanya başlatılmıştı. 
Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlardan 4 kişiyi yaralamış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Eczane sahibi Ali Kemaloğlu'nun gelini Müzeyyen Çiftçi Kemaloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırganların Suriyeli olmadığını belirtti.
Haberlere tepki gösteren Kemaloğlu, "Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, Süleyman Kaya da ağır yaralı değil, dikiş atıldı sadece haberler komple yanlış. Başka bir sayfa da çalışanın kulağı koptu yazmış, beyefendi yok öyle bir şey. Suriyeli olsa Suriyeli derim serbest kaldılar diyorum hâlâ nereli derdinde insanlar" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan ve eczaneye ciddi maddi zarar veren saldırganların serbest bırakılması ise tepki çekti.

TWITTER LİNCİ YAPANLAR NE OLACAK?

Olayın ardından Twitter üzerinden linç kampanyası ve nefret söylemi yayan Türkiye'deki faşistlerin yaptıkları ise yanlarına kaldı. Savaş sebebiyle aileleriyle birlikte Türkiye'de tutunmaya çalışan insanları hedef gösteren, rahatsız eden ve kovmayı planlayan siyasiler dikkati çekerken uzun süredir Türkiye'de bulunan 3.5 milyon Suriyeli sığınmacının oransal olarak suça karışma oranı düşük. Genellikle yoksulluk içinde yaşayan Suriyelilere yönelik CHP, MHP ve İYİ Parti'nin geri gönderme vaadleri bulunuyor. AKP ise Suriye'de savaşan tarafları silahlandırarak göçün asıl faillerinden biri olarak görülüyor.

İşte o linç tweetleri...







Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faşistler Mersin'de eczane basanları Suriyeli sanınca... Sonraki Haber >>

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:54