Samanyolu Haber /Dünya / Fas Katar'a uçuşları durdurdu /07 Haziran 2017 01:55

Fas Katar'a uçuşları durdurdu

Fas Kraliyet Havayolları, Doha aktarmalı seferlerini durdurdu

Fas Katar'a uçuşları durdurdu


Fas Kraliyet Havayolları, Katar'ın başkenti Doha üzerinden Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkelere olan transit seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Fas Kraliyet Havayolları (Royal Air Maroc), Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkelere Doha aktarmalı seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Fas Kraliyet Havayolları'nın Doha üzerinden, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'e olan transit seferleri durduruldu.

Seferlerin hangi güzergah üzerinden yapılacağını henüz belirtilmedi. 
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