Farkında mısınız Ama Türkiye'den batıya büyük göç var

Hükümet yaptığı onca teşvik düzenlemesine rağmen Türkiye'de yabancılara konut satışları hızla geriliyor. Bunun yanında Türkiye'den Yurt dışında konut alanların sayısı da hızla artıyor. Hatta son yapılan araştırmaya göre Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapanlar arasında da Türk vatandaşları dünyada 4'üncü sıraya yükselmiş .



Yeniçağ Ankara Temsilcisi Türkiye'deki bu çarpık gelişmeyi analiz etti

İşte Takan'ın yazısından ilgili bölüm





"Peki nasıl oluyor da Türkiye, yurt dışı konut alımında dünya dördüncülüğüne yükseliyor?.. Erdoğan Toprak, resmi verilerle izah ediyor:"ABD'nin en büyük emlak ve gayrimenkul araştırma-danışmanlık şirketi New World Wealth'ın Şubat ayında yayınladığı yıllık rapora göre, ABD'de konut alan Türklerin sayısı 2015'te bin iken 2016 yılında, 5 bin artışla 6 bine yükselmiş durumda. Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapanlar arasında da Türk vatandaşları dünyada 4'üncü sıraya yükselmiş bulunuyor. New World Wealth'in raporundaki Türk göçmenlerin ve gayrimenkul yatırımcılarının ağırlıkla varlıklı ve zengin kesimden oluştukları belirtilirken, geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 500 artış gösteren konut yatırımı yapan Türklerin sayısındaki yükseliş içinse; 'Türkler, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması ve kişisel güvenlik arayışları için ülkelerini terk ediyor' yorumu yapılıyor.





Katlanarak artıyor





Türklerin yurt dışında aynı zamanda menkul kıymet yatırımlarına, şirket kurma ve şirket alımlarına da hız verdikleri dile getiriliyor. Ancak konut alımı yönündeki yatırımlar ilk sırada geliyor ve sayı her geçen gün katlanarak artıyor. Yukarıda yapılan yorumda dile getirilen gerekçelerin yanı sıra, Türk vatandaşlarının yurt dışı ikamet ve konut alımlarındaki yükselişin 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında hız kazandığı, ardından ikinci yükseliş dalgasının ise 16 Nisan halk oylamasından sonra gündeme geldiği ifade ediliyor.





Dolayısıyla yurt dışı yerleşim, göç, konut alımı, finansal, parasal yatırım vb. adımlarda gözlenen artış öncelikle gelecek güvencesi, çocukların ve ailenin geleceği, güvenlik ve yaşam kriterlerinin, kalitesinin korunması kaygılarından kaynaklanıyor.





Türkler Barcelona'ya koşuyor!..





ABD ve Yunanistan'a yönelik ikamet ve konut yatırımlarındaki artışa son olarak İspanya eklenmiş durumda. Lucas Fox International uluslararası emlak ve gayrimenkul şirketinin 2 Mayıs tarihli son raporu ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı verilere göre Barcelona'da konut yatırımı yapan Türk vatandaşlarının sayısında büyük patlama yaşanıyor. Rapora göre, İspanyol ve İngiliz vatandaşlarından sonra İspanya'da konut alan yabancılar sıralamasında Türkler üçüncü. INE'nin raporuna göre 2017'nin ilk çeyreğinde İspanya'da gayrimenkul satışları yüzde 26 oranında artmış durumda. En fazla artış ise yüzde 58 ile Barcelona ve yüzde 50 ile Valencia şehirlerinde. Lucas Fox'un raporunda ise yaşanan artışta, kolay finansman ve düşük faiz oranlarının yanı sıra siyasi sebeplerin öncelikli olduğu belirtiliyor. Rapora göre, ilk çeyrekte Barcelona'da 8 bin 800 ev satılmış. Barcelona'dan ev alanların yüzde 29'u İspanyol vatandaşı. Yüzde 25'i İngiltere ve yüzde 12'si ise Türkiye'den...





Bu verilere göre Türkler Barcelona'da üç ayda binden fazla ev satın almış. Raporda yapılan değerlendirmede ise İngilizlerin Brexit sonrası ülkelerinde olası ekonomik ve siyasi krizden, AB'den kopmaktan kaygılanarak AB ülkesi İspanya'ya hem yerleşme hem tatil evi ya da ikamet konutu almaya yönelmiş bulunuyor. Türklerin ise siyasi nedenler ve güvenlik gerekçesiyle İspanya'ya ve İspanya'da da Barcelona'ya yönelik tercihlerinde artış başladığı dile getiriliyor.Raporda 'Türkler, mevcut siyasi kargaşa göz önüne alındığında, İspanya'yı yatırım için güvenli bir cennet olarak görüyorlar' yorumuna yer veriliyor."Bu değerlendirmelerin ardından Erdoğan Toprak, noktayı şöyle koyuyor;"Küresel gayrimenkul yatırım şirketlerinin en büyük müşteri kitlesinin Türk vatandaşlarının olmaya başlaması, sadece son 1-1,5 yılda bu hızlanmanın ivme kazanması önemli. Bu tablo, vatandaşların artık kendisini kendi ülkesinde güvende görmediğinin, çocuklarının ve ailesinin geleceğinden kaygı duyarak, arayışlara yöneldiğinin göstergesidir."Yazının sonuna geldiğimde acaba başlığı "Türkler Barcelona'ya koşuyor" diye mi atsam dedim. Sonra vazgeçtim. "Bu yazı maç yazısı. Burada ne işi var? Spor sayfasında olması lazım" der, kızıp okumazsınız diye çok ürktüm!.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak anlatıyor;"Hükümet yaptığı son düzenleme ile 1 milyon dolarlık gayrimenkul, 1,5 milyon dolarlık da menkul kıymet alımı yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesini Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe koydu. Türkiye'de yabancılara konut satışları ise TÜİK'in verilerine göre hızla gerileme içinde. Konut satın alan yabancılar arasında Iraklılar ilk sırada. Iraklıları, Afganistanlılar, Suriyeliler ve Suudi Arabistanlılar izliyor.