Samanyolu Haber /Gündem / Fakıbaba Ukrayna ve Rus çiftçisini çok sevindirdi /09 Haziran 2018 17:52

Fakıbaba Ukrayna ve Rus çiftçisini çok sevindirdi

Bakanlar Kurulu ayçiçeği ithalatında gümrük vergisini düşürdü. Karara Bulgaristan, Ukrayna ve Rusyalı çiftçiler çok sevindi. Özelilikle yeni mahsulünü satmaya hazırlanan Trakya çiftçisi perişan duruma düştü...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Bakanlar Kurulunun ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik kararına ilişkin, “Hasat öncesi Türk çiftçisine yeni bir darbe olan bu karar, Bulgaristan’ın, Ukrayna’nın ve Rusya’nın çiftçilerine yarayacaktır.” ifadelerini kullandı.

BAKLAVACIYA İTHALAT BLÖFÜ YAPIP…’
Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağında gümrük vergilerinin düşürülmesinin hasat öncesi üreticiye yeni bir darbe olduğunu iddia etti.  Çetin Osman Budak, açıklamasında, “Merak ediyorum, baklavacıya ithalat blöfü yapıp, ayçiçeği üreticisini vuran Tarım Bakanının vatandaşın içine çıkacak yüzü kalmış mıdır?” ifadelerine yer verdi.

Bosna-Hersek’ten alımların vergi dışı bırakılmasının da ayrıca düşündürücü olduğunu ifade eden Budak, şunları kaydetti:  “Ayçiçeği hasatından hemen önce alınan bu karar, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkelerindeki çiftçilere yarayacaktır. Tarlada aylarca ter döken çiftçi ailelerimiz borçlarını kapatmak için gün sayarken, Bosna-Hersek’te kurulu şirketler üzerinden yabancı çiftçiler kazanç sağlayacaktır. Hükümet bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gümrük tarifelerini eski haline getirmelidir. Kazanan yabancı ihracatçılar değil Türk üreticisi olmalıdır.”

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ
Statista'nın verilerine göre Türkiye 2016 yılında 1.32 milyon metrik ton üretim ile dünyada en çok ayçiçeği çekirdeği üreten dördüncü ülke oldu. İlk sırada 11.9 milyon metrik ton ile Ukrayna bulunuyor. Onu Rusya ve Arjantin izliyor.
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