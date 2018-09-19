Faiz yükselince Konut satışları ağustosta yüzde 12.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.





Konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 rakamına indi.





Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 4,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.





İpotekli satışlarda sert düşüş

Satışlardaki düşüşte dikkat çeken nokta ipotekli satış rakamlarında gerileme oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Geçen yıl ipotekli satışın toplam konut satış rakamı içerisinde elde ettiği pay 38 bin 743 rakamı ile yüzde 32,2 idi.





İpotekli satışların dışında ağustosta herhangi bir kampanyanın olmayışı da satışlardaki kırılmada etkili oldu.





İlk kez satılan konut sayısı 46 bin

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 49 bin 362 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 981 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 257 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 131 konut satışı ile İzmir izledi.





Yabancılara satışta üç haneli artış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018’de ilk sırayı bin 141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.





Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 394 konut ile İran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi.