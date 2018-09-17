Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz freni üç günde patladı... Dolar yeniden yükselişe geçti /17 Eylül 2018 17:02

Faiz freni üç günde patladı... Dolar yeniden yükselişe geçti

Güne 6.15'ten başlayan dolar kuru 6.32'yi görürken faiz artırımının döviz kurunu sadece 3 iş günü frenlediği görüldü.

SHABER3.COM

Geçen hafta Perşembe öğle saatlerinde açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrasında TL'de başlayan hızlı toparlanma bugün tersine döndü. 

6.15'ten güne başlayan dolar/TL, 6.30 seviyesinin üzerine çıktı. 6.3276 seviyesine kadar yükselen kur yüzde 2.5 artışla 6.32 seviyesinde yer aldı.

BIST 100 endeksi de, günün ilk yarısını yüzde 0.13 azalışla 94.631 puandan tamamladı. Öğleden sonra artan satış baskısıyla BİST 100 endeksi, 94.000 puanın altına indi. 

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, İş Bankası'nda düşüş yüzde 6'yı geçti.

TCMB faiz kararı sonrasında hızlı bir düşüş gösteren tahvil faizlerinde de yükseliş görülüyor. Gösterge tahvil faizi yine aynı dakikalarda 38 baz puan artışla yüzde 25.32'den ve 10 yıllık tahvil faizi 45 baz puan artışla yüzde 19.09'dan işlem görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faiz freni üç günde patladı... Dolar yeniden yükselişe... Sonraki Haber >>

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:39