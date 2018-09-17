Faiz freni üç günde patladı... Dolar yeniden yükselişe geçti

Geçen hafta Perşembe öğle saatlerinde açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrasında TL'de başlayan hızlı toparlanma bugün tersine döndü.







6.15'ten güne başlayan dolar/TL, 6.30 seviyesinin üzerine çıktı. 6.3276 seviyesine kadar yükselen kur yüzde 2.5 artışla 6.32 seviyesinde yer aldı.







BIST 100 endeksi de, günün ilk yarısını yüzde 0.13 azalışla 94.631 puandan tamamladı. Öğleden sonra artan satış baskısıyla BİST 100 endeksi, 94.000 puanın altına indi.





Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaşırken, İş Bankası'nda düşüş yüzde 6'yı geçti.





TCMB faiz kararı sonrasında hızlı bir düşüş gösteren tahvil faizlerinde de yükseliş görülüyor. Gösterge tahvil faizi yine aynı dakikalarda 38 baz puan artışla yüzde 25.32'den ve 10 yıllık tahvil faizi 45 baz puan artışla yüzde 19.09'dan işlem görüyor.