Samanyolu Haber /Gündem / Faiz artışı beklentisiyle dövizde gerileme /23 Temmuz 2018 10:36

Faiz artışı beklentisiyle dövizde gerileme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dövizler, 1.25 puan faiz artırımı beklentisiyle haftaya düşüşle başladı. Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.75, euro 5.58 ve sterlin 6.25 liraya kadar indi.

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Merkez Bankası beklenti anketi sonrası geçen haftanın son gününü, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, dolar 4.79, euro 5.58 ve sterlin 6.24 liradan kapattı.

Morgan Stanley, salı günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklentisini revize etti. Enflasyonda son dönemde yaşanan sürpriz yükseliş ve TL’deki değer kaybı sonrasında bu toplantının kritik olduğunu ifade eden Morgan Stanley, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak revize etti.


 
Geçen haftaya 89 bin puandan başlayan ve tüm hafta yükselişli seyreden Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise Cuma günü yüzde 1.16 yükselişle 94 bin puanın üzerinde kapandı.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

–           Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

–           Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi

–           Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

–           12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

–           Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

–           Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

İşsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Kongre’de yaptığı sunum sonrasında da dövizler düşmüş, dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekilmişti.

Erken işlemlerde;

– En düşük 4.7537 ve en yüksek 4.7873 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.52 düşüşle 4.76 – 4.77 lira aralığında,

– En düşük 5.5806 ve en yüksek 5.6270 lirayı gören euro günlük yüzde 0.32 düşüşle 5.59-5.60 lira aralığında,

– En düşük 6.2506 ve en yüksek 6.2950 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.37 düşüşle 6.26-6.27 lira aralığında işlem görüyor.
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