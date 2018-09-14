Faiz artıran Merkez Bankası'na çaktı: Sabır bir yere kadar

Erdoğan'ın Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:





'Sabır bir yere kadar'





"Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi bakalım bağımsızlık. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının neticesini göreceğiz. Şu an benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar."









'Doların 7 liraya yükselmesi ekonomik suikasttır'





"Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun düşmesi veya yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık. ABD yönetiminin Türkiye ekonomisini hedef alan alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Açık konuşmak gerekirse yıl başında 3,80 olan, Mart başında bu durumu koruyan, Nisan başında 4,00 olan, Mayıs başında 4,12 olan Haziran’da seçimlerin ertesi günü 4,60 olan döviz yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. ‘Seçim belirsizliği nedeniyle buraya kadar olabilir’ diye baktık. Burdan sonrasını böyle değerlendiremiyoruz. Ağustos’ta 7,00 liraya yükselmesi ekonomik suikasttır."





'Yatırımları güncellemeye aldık, sıfırdan yatırım düşünmüyoruz'





"Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz."

'Paramıza, paranıza güvenin'





"İhracat ve ithalatla işi olmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı, kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikalarını değerlendirmeye davet ediyorum."