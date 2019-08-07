Fahrettin ve Fatmanur Altun'un 4 maaşı ile ilgili paylaşımlara mahkeme engelli

Altun ve eşinin çifte maaş aldıklarına yönelik haberler, bu konuda eşinin yaptığı açıklamalarla ilgili yaşanan tartışmalar Twitter’da uzun süre gündem oldu. Altun, geçtiğimiz günlerde altı ayrı hesaptan bu konuda yapılan paylaşımların kişilik haklarına zarar verdiği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapması nedeniyle kurumun kurumsal kimliğinin de zarar gördüğünü belirterek, mahkemeye başvurdu.





Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Ağustos’ta yapılan başvuruyu 2 Ağustos’ta karara bağladı ve Altun’un erişime engellenmesini talep ettiği altı ayrı twitter hesabından yapılan paylaşımlar için “erişime engelleme” kararı verdi. Kararda, 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince paylaşımların Altun’un kişilik haklarının zarar görebileceği, ayrıca görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu belirtildi.