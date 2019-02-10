Facianın ardından yandaki riskli apartmanın da yıkımına başlandı

İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda 21 kişinin cansız bedeninin, 14 kişinin de yaralı şekilde çıkarılmasının ardından enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Akabinde bitişiğinde çökme tehlikesi bulunan Yunus Apartmanı'nın boşaltılmasının ardından yıkımına geçildi.







İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldığını, bunlardan riskli olan 8'inin yıkılacağını söylemişti.





Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı çevresinde 11 binadaki 135 hane boşaltılmıştı. İlkin Yunus Apartmanı'ndan değerli eşyalar itfaiye ve polis eşliği ile çıkarıldı. Her haneden bir kişi, itfaiye merdiveni ile çıkarıldığı kattan değerli eşyalarını aldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından binanın yıkım işlemi başladı.



