Facianın ardında yandaş çıktı: Mültecilerin öldüğü fabrika denetimden muaf tutulmuş









Dört mülteci işçinin yaşamını yitirdiği Akpınar Tekstil Fabrikası'nın sahibinin AKP’li olduğu ve bundan kaynaklı denetimden muaf tutulduğunu gündeme getiren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dosyaya gizlilik kararının getirilmesini de bu yönlü iddiaları güçlendirdiğini söyledi.





Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Akpınar Tekstil fabrikasında meydana gelen yangında 4 mülteci işçi yaşamını yitirmişti. Yaşanan iş cinayetinin ardından fabrikada işçilerin kayıtsız çalıştırıldığı, gerekli iş güvenliği ve önlemlerinin alınmadığı, mültecilerin kayıtsız ve güvencesiz çalıştırıldığı ortaya çıktı.





Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, yaşanan iş cinayetine ilişkin araştırmalar yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu fabrikanın bayramda da çalıştığını ve edindikleri bilgilere göre 30 işçinin burada olduğu bilgisini edindiklerini söyledi.





Yangının mülteci işçilerin kaldığı bölgeden çıktığının tahmin edildiğini belirten Gergerlioğlu, "4 mülteci hayatını kaybediyor. Bunlardan ikisinin birbirine sarılı olarak bulunan anne ve çocuğu olduğu söyleniyor. Bir itfaiyeci bunu dile getirdi. Fakat isimlerini kimse vermek istemiyor” dedi. Gergerlioğlu, Kocaeli Valiliği'nin bugüne kadar bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, "Yangında 5 yaralının olduğu söyleniyor. Hastanelerde tedavileri devam ediyor. Nedense konu hakkında bir gizlilik kararı getirilmiş. Basına da pek bir bilgi verilmiyor. Bir şeylerin üstü örtülmeye çalışılıyor gördüğümüz kadarıyla” dedi.





'ADETA BİR KATLİAM'





Bölgeye ekipler göndererek araştırma yaptıklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Fabrikada, yerinde birebir inceleme yaptı arkadaşlarımız. Ve bir kaza değil adeta bir katliam olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki büyük bir sorun olan iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığı noktasında çok önemli soru işaretleri var. Maalesef işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye’de büyük bir duyarsızlık var. İş kazaları konusunda Avrupa birincisi olduğu halde böyle. Gereken önlemler alınmıyor ve denetlemeler yapılmıyor” ifadesinde bulundu.





Patronun AKP'li olduğu ve bu nedenle denetimlerin yapılmadığı yönünde iddialar olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, şunlara dikkat çekti: "Güvenlik önlemlerinin maliyetleri var, kardan kısmayı gerektiriyor. Bu sebeple iktidara yaslanarak, güvenlik önlemlerinin alınmadığı söyleniyor. Gizlilik kararının verilmesindeki, dosyanın üstünün örtülmesindeki en büyük etmenin de bu olduğu belirtiliyor.”





'1,5 MİLYON GÖÇMEN İŞÇİ VAR'





İşçilerin orada kaçak çalıştırıldığına dair önemli bulguların olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, “Bunlar zaten mülteci işçiler, kaçak göçmen işçiler, ucuz işgücü olsun, kârımıza kâr katalım düşüncesiyle çalıştırılan kişiler oluyor çoğunlukla. Düşük ücretlerle çalıştırılıyor ve müesseseler bu işçiler üzerinden kâr elde ediyor. Ne sigortaları ne de doğru dürüst aldıkları bir ücret oluyor. Çalışma izinleri konusunda sıkıntılar var. Türkiye’de 1,5 milyon civarında çalışabilecek kaçak göçmen işçi olduğu söyleniyor ancak 50 bin civarındakinin izinli olduğu, onun dışındakilerin izinli olmadığı biliniyor. Bu konuda büyük bir boşluk var. Maalesef ve gereken önlemler alınmayınca böyle müessir hadiseler yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.





'YANGIN MERDİVENİ OLMADIĞINI GÖZLEMLEDİK'





Fabrikada yangın merdiveni olmadığını gözlemlediklerini dile getiren Gergerlioğlu,“Yangın merdiveninin olmadığı yönünde bazı bulgularımız var çünkü bina tamamen kül olmamıştı. Binanın iskeleti var ve demir çelikten olan yangın merdiveni görünmüyor. Yangın anındaki panik ve stresten insanlar ne yapacaklarını bilemedi ve üst katlara doğru kaçmaya çalıştıkları söyleniyor. Önemli sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Fabrikayla, fabrikada çalışan insanların ikamet ettikleri yerlerin hemen hemen bitişik olduğunu, bahçede bazı tüpler olduğu görülmüş, bina içinde 15’e yakın patlama olduğunu söylüyor görgü tanıkları" diye konuştu.





'İNCELEME YAPILMIŞ DEĞİL'





Fabrikada gerekli incelemelerin yapılmadığını kaydeden Gergerlioğlu, "Yangın sonrası bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu ve etrafına insanlar yaklaştırılmıyor. Gereken incelemelerde şuana kadar yapılmış değil. Ayrıntılı bir rapor çıkmasını bekliyoruz. Şuana kadar isim konusunda bile bir açıklama yapılmadı. Yani ölen kişilerin isimleri nedir? Bu konuda bir açıklama duymadık. Belki kaçak, izinsiz büyük bir skandal olarak orada çalışan insanlardı bunlar. Ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı içinde çok üzücü bir şekilde bayram günü hayatları sona erdi” dedi.