Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'un nüfusu Çin'i geçti /28 Haziran 2017 08:33

Facebook'un nüfusu Çin'i geçti

Facebook'un kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı. Mark Zuckerberg bu sabah itibariyle yeni kullanıcı sayısını duyururken Facebook uzun süredir dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de (1.4 milyar) yaşayan insan sayısından daha fazla kullanıcı sayısına sahip.

Facebook'un nüfusu Çin'i geçti

BBC Türkçe’nin haberine göre; Facebook’un kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası artık her ay sosyal medya sitesi Facebook’a giriyor. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg “Bu sabah itibariyle Facebook topluluğu resmi olarak 2 milyar kişiye ulaştı” yazdı.
Zuckerberg Facebook’u, 13 yıl önce Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken kurmuştu. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg sitenin büyük başarı yakalamasıyla Zuckerberg o dönemde mezun olmadan okulu bıraktı.

Yani Facebook aradan henüz 5 yıl bile geçmeden kullanıcı sayısını ikiye katladı. Ancak bazı internet uzmanları, özellikle gençler arasında çok popüler olan Snapchat gibi uygulamalar nedeniyle Facebook’un büyümesinin yavaşlayacağı tahmininde bulunuyordu.
Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in sonradan bırakacağı üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği an, babası tarafından videoya çekilmişti. Facebook da yıl başında reklam gelirlerinin azalabileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Zuckerberg’in hedefinin dünya nüfusunun dörtte birinden bile fazla olduğu görülüyor.

‘ZİHİN OKUMA TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR’

Facebook CEO’su, USA Today’a yaptığı açıklamada “2 milyar kullanıcı” haberinin şirkette çok büyük kutlamalara neden olmadığını çünkü ‘henüz herkese ulaşamamış olduklarını’ söyledi.
Zuckerberg “Gerçekten önemsediğimiz tek şey herkese ulaşabilmek” dedi.
2005 yılında üniversiteden ayrılan Zuckerberg, aradan geçen 12 yılın ardından, Mayıs ayında Harvard’ın mezuniyet törenine katılarak diplomasını almıştı. Ancak sosyal medya sitesinin hızlı büyümesi, içeriğin kontrolünü de güçleştiriyor.
Facebook, kullanıcıların paylaştığı şiddet yanlısı ve yasa dışı içerikleri kaldırması konusunda ciddi baskı altında. Şirket geçen ay, içeriği kontrole debilmek için 3 bin kişi daha istihdam edeceklerini açıklamıştı.
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