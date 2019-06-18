Facebook'un kripto parası: Libra

Facebook'un hayata geçirmesi beklenen blokzinciri teknolojilerinin en önemlisi olarak görülen küresel kripto paranın kısa zamanda Bitcoin'den daha değerli ve daha istikrarlı olacağı tahmin ediliyor.







Gerçek varlıklarla desteklenecek olan Libra'nın sanal ve gerçek dünyada alışveriş, transfer ve her tür ödeme için kullanılması planlanıyor.





Facebook yetkilileri esas amacın ilk küresel ana akım, istikrarlı ve güvenilir kripto parayı tesis etmek olduğunu belirtiyor. Libra'nın dolar kadar güvenli olması ve Libra ile kredi işlemlerinin yapılması hedefleniyor.





27 ORTAKLI KURULUŞ





Facebook güvenirliliği arttırmak adına 'Libra Ortaklığı' adı altında 27 ortaktan oluşan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturdu.





Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunacak kuruluşta yatırımcı firmalar, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, kripto şirketler, iletişim ve teknoloji devleri ile servis sağlayıcıların yanı sıra eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft ve Vodafone gibi isimler yer alıyor.





Bu firmalar ve kurumlar da Libra rezervlerine katkı yaparak Libra'nın ölçülebilir değeri olan şeylere endekslenmesini sağlayacak.