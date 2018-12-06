Facebook'un iç yazışmaları sızdı: Bazı şirketlere fazla bilgi verilmiş

ngiliz milletvekili Darmian Collins tarafından yayımlanan gizli belgeler, Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in bazı şirketlere kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi erişimine izin verdiğini gösterdi.





Euronews'in haberine haberine göre bu kapsamda Netflix, Airbnb, Lyft gibi uygulamalar Facebook tarafından özel muamele görerek, örneğin kullanıcıların arkadaşları listesine erişebildi.





2012-2015 yıllarındaki iç yazışmaların toplandığı 223 sayfalık belge, sosyal ağın adil rekabet kurallarını çiğnediğine bir kanıt olarak değerlendiriliyor.





BELGELER, FACEBOOK'UN KULLANICI BİLGİLERİNİ NASIL KULLANDIĞINI ORTAYA ÇIKARIYOR





Belgelerde yaklaşık 100 şirketin 'Mark'ın arkadaşları' veya Facebook CEO'su Sheryl Sandberg'e atfen 'Sheryl'in arkadaşları' olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı.





Damian Collins, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu belgeleri yayınlamak için yeterince kamu yararı olduğunu düşünüyorum. Facebook'un kullanıcı bilgilerini nasıl kullandığı, uygulama geliştirenlerle nasıl çalıştığı ve sosyal medya pazarındaki baskın konumunu nasıl değerlendirdiği hakkında önemli soruları gün yüzüne çıkarıyor" dedi.





?Facebook yönetimi geçmişte aldıkları kararların arkasında durduklarını söylerken yeni belgelerin şirket üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirebileceği düşünülüyor