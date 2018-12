Facebook'tan itiraf: Halkla ilişkiler şirketi tuttuk

Geçen hafta Amerikan New York Times gazetesindeki bir makalede yer alan iddiayı, Schrage blog yazısında doğruladı.





Schrage yazısında Facebook'un, Definers Halkla İlişkiler şirketi ile anlaştığını kabul etti ve şirketin 2017'de ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra Facebook aleyhine haberlerin yapıldığı bir dönemde tutulduğunu aktarıldı.

Washington DC merkezli Definers Halkla İlişkiler şirketinin hedef aldığı isimler arasında Facebook'u eleştiren Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros da var.





"George Soros'a karşı da çalışmalarını istedik mi? Evet" diyen Schrage, Soros'un Ocak 2018'de Davos'ta yaptığı konuşmada Facebook'a 'Toplum için bir tehdit oluşturuyor' sözünü kullandığını, bunun arkasında finansal bir niyet olup olmadığının araştırılması için Definers'a görev verildiğini kabul etti.





Sandberg, haziran ayında görevden ayrılacağını duyurmuştu.





Sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Sandberg, özür diledi.





'YAHUDİ KARŞITI KAMPANYA NİYETİMİZ YOK'





Facebook Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg de blog yazısına eklediği notunda Soros'a karşı Yahudi karşıtı bir kampanya oluşturmak gibi bir niyetlerinin hiçbir şekilde olmadığını, kendisinin de bir Yahudi olduğunu ve Facebook'un nefrete karşı durduğunu vurguladı.





Sandberg ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg daha önce, New York Times'taki makaleye şaşırdığını ve bu şirketle çalıştıklarını bilmediğini söylemişti.

Ayrıca Zuckerberg haberin yayımlandığı gün Definers ile çalışmayı kestiklerini açıkladı.





Facebook en son olarak kullanıcı bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica şirketiyle paylaşılması sebebiyle büyük bir skandalın ortasına düşmüştü.





New York Times gazetesi ise yaptığı haber çalışmasında, Facebook'un halkı ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın etkisi hakkında yanlış yönlendirdiğini ve diğer şirketler hakkında olumsuz haberler yaydığını aktarmıştı.