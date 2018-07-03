Facebook'tan bir hata daha

Facebook'taki söz konusu hatanın düzeltildiği, ancak düzeltilene kadar 800 bine yakın kullanıcıyı etkilediği öğrenildi.



Facebook'un gizlilik yetkilisi Erin Egan tarafından yapılan açıklamada, "Birini engelleyebilmenin önemli olduğunu biliyoruz, kullanıcılarımızdan özür dilemek ve ne olduğunu açıklamak isteriz'' dedi.





Hatanın 29 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, bu süre içerisinde Facebook'ta herhangi biri tarafından engelli durumda bulunan kullanıcılar, engellendikleri kişilerin gönderilerini görebildiler ve onlara mesaj atabilir duruma geldiler. Meydana gelen hata sonucunda aynı zamanda kullanıcılar, engellendikleri kişilerin arkadaş listelerine de erişebildiler.





Facebook ise, kullanıcılara yollayacağı bir bildirimle onlardan engelli hesaplar listelerini tekrar kontrol etmelerini isteyecek.