Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan bir hata daha /03 Temmuz 2018 15:33

Facebook'tan bir hata daha

Facebook bir hata sonucunda Messenger'da daha önce engellenen kişilerin engellerinin kaldırıldığını ve gizli bazı gönderilerin açık hale geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Facebook'taki söz konusu hatanın düzeltildiği, ancak düzeltilene kadar 800 bine yakın kullanıcıyı etkilediği öğrenildi. 
Facebook'un gizlilik yetkilisi Erin Egan tarafından yapılan açıklamada, "Birini engelleyebilmenin önemli olduğunu biliyoruz, kullanıcılarımızdan özür dilemek ve ne olduğunu açıklamak isteriz'' dedi.

Hatanın 29 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, bu süre içerisinde Facebook'ta herhangi biri tarafından engelli durumda bulunan kullanıcılar, engellendikleri kişilerin gönderilerini görebildiler ve onlara mesaj atabilir duruma geldiler. Meydana gelen hata sonucunda aynı zamanda kullanıcılar, engellendikleri kişilerin arkadaş listelerine de erişebildiler.

Facebook ise, kullanıcılara yollayacağı bir bildirimle onlardan engelli hesaplar listelerini tekrar kontrol etmelerini isteyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook'tan bir hata daha Sonraki Haber >>

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:27