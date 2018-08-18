Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'a konut ilanlarında 'ayrımcılık' suçlaması /18 Ağustos 2018 07:01

Facebook'a konut ilanlarında 'ayrımcılık' suçlaması

ABD'de federal otoriteler sosyal paylaşım sitesi Facebook'u konut ilanlarında ayrımcılığa yol açmakla suçladı.

SHABER3.COM

Konut ve Kentsel Bakanlığının Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak "konut ayrımcılığına zemin hazırladığına" ilişkin şikayet yazısı, bir grup sivil toplum örgütünün mart ayında bu konuda şirket aleyhine açtığı dava dosyasına eklendi.
Adalet Bakanlığı avukatları, ilgili şikayet yazısını dava dosyasına ekleyerek, Ulusal Adil Konut Hakkı İttifakı (NFHA) çatısı altında bir araya gelen kuruluşların açtığı davaya hükümet adına taraf oldu.

Yazıda hedeflenmiş reklam sisteminin ilan veren ev sahiplerine, çocuklu aileler veya engelli şahıslar gibi potansiyel kiracı gruplarına karşı ayrımcılık yapma fırsatı verdiği belirtildi.

NFHA, mart ayında açtığı federal davada, Facebook'un hedeflenmiş reklam uygulamasının ev sahiplerine kiralık ve satılık ilanlarını yalnızca belirli demografik gruplara gösterme olanağı sağlayarak vatandaşların konuta eşit ve adil erişimine engel olduğunu savunmuştu.

Dava dilekçesinde, Facebook'un reklam sisteminin ev sahiplerine konut ilanlarını kişinin cinsiyetine, aile durumuna ve diğer demografik niteliklere göre gizlemesine olanak sağladığı için ayrımcı bir hizmet olduğu vurgulanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook'a konut ilanlarında 'ayrımcılık' suçlaması Sonraki Haber >>

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:01