Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook yeni bir şehir kuracak /10 Temmuz 2017 12:54

Facebook yeni bir şehir kuracak

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin Silikon Vadisi’nde bulunan merkezinin etrafına bin 500 konutluk bir ‘mini şehir’ kuracaklarını açıkladı

Facebook yeni bir şehir kuracak

Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, şirketin ABD’nin California eyaletinde bulunan merkezini küçük çaplı bir şehre çevireceklerini açıkladı.

Silikon Vadisi’nde yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle merkez binanın etrafına bin 500 konutluk bir site yapma kararı alan Zuckerberg, söz konusu ‘mini şehir’de konutların yanı sıra ofis ve dükkanların da bulunacağını duyurdu.

33 yaşındaki girişimci, amaçlarının uzun soluklu bir kamu hizmeti yapmak olduğunun altını çizerek, çalışanlarının daha rahat etmesi ve daha az harcaması için böyle bir hamle yaptıklarını açıkladı.

2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin sadece Facebook çalışanlarına değil herkese satılacağı kaydedilirken, “Evlerin yüzde 15’i piyasanın altından fiyatlandırılacak” açıklaması yapıldı. ‘Willow Campus’ (Söğüt Kampüsü) olarak da adlandırılan mini şehir, San Francisco’nun 72 kilometre güneyindeki Menlo Park kentinde inşa edilecek.
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