Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook WhatsApp'ın gerisinde kaldı! /18 Ocak 2019 19:46

Facebook WhatsApp'ın gerisinde kaldı!

Facebook'un yıllar önce satın aldığı ve bugün dünyanın bir numaralı mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sonunda sahibini de geçmeyi başardı. Aktif kullanıcı bazında WhatsApp, 2018 yılının son gününde 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak tarihinde ilk kez Facebook'u ezip geçmiş oldu.

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Son günlerde 'Artık Facebook kullanmıyorum' ya da 'Daha seyrek Facebook'a bakıyorum' yorumlarını daha sık duymaya başlamışsınızdır. Aslında bu durum sadece sizin etrafınızda gelişen bir durum değil, tüm dünyada Facebook'tan 'ufaktan' uzaklaşma durumu söz konusu. Sahibi olduğu WhatsApp'ta ise durum tam tersi ve popüler uygulama büyümeye devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneği de yıl sonunda WhatsApp'ın 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaşması ve tarihinde ilk kez Facebook'u geride bırakması oldu

2018 yılının ilk günlerinde liderlik Facebook'ta olmuş olsa da, yılın son aylarında WhatsApp'in Facebook'u yakaladığı ve sonrasında da geçtiği görülüyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Facebook, 2018’deki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp’i yenmeyi başarmış durumda ancak büyüme hızı ve son durum göz önüne alındığında Facebook'un liderliği WhatsApp'e kaptırdığı açıkça görülüyor.
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