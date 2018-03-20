Samanyolu Haber /Gündem / Facebook verilerini satmakla suçlanan Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı /20 Mart 2018 22:56

Facebook verilerini satmakla suçlanan Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı

Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix'in görevden alındığı açıklandı.

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Açıklama şirketin yönetim kurulu tarafından yapıldı.

İngiltere ve Avrupa Birliği parlamentoları ise Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ifade vermeye çağırdı.

İngiltere'de Avam Kamarası'nda yalan haberleri soruşturan komitenin başında bulunan Damian Collins, Facebook'un komiteyi yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yanı sıra AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da soruşturma çağrısında bulundu.

Twitter'da bir paylaşım yapan AP Başkanı Antonio Tajani, "Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik" dedi ve ekledi:

"Facebook 500 milyon Avrupalının temsilcilerinin önünde kişisel verilerinin demokrasiyi manipüle etmek için kullanılmadığını kanıtlamalı."

AP Medeni Özgürlükler Komitesi, Pazartesi günü Zuckerberg'e bir mektup göndererek kendisini ifadeye davet etmişti.

İngiltere Bilgi Komisyonu da Cambridge Analytica hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Şirketlere yönelik suçlamaların ardından Facebook hisselerinde iki günde yüzde 12 düşüş yaşandı.

Gizli kamera görüntüleri
İngiliz Channel 4 televizyonunun gizli kamera çekimlerinde şirketin yöneticileri, siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülüyor.

50 milyon kullanıcının bilgilerini usulsüzce elde etmek ve verilerin silinmesi talep edildiğinde de silmemekle suçlanan şirket usulsüzlük iddialarını reddediyor.


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