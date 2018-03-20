Facebook verilerini satmakla suçlanan Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı





Açıklama şirketin yönetim kurulu tarafından yapıldı.





İngiltere ve Avrupa Birliği parlamentoları ise Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ifade vermeye çağırdı.





İngiltere'de Avam Kamarası'nda yalan haberleri soruşturan komitenin başında bulunan Damian Collins, Facebook'un komiteyi yanlış yönlendirdiğini söyledi.





Avrupa Birliği'nde (AB) ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yanı sıra AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da soruşturma çağrısında bulundu.



