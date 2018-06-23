Facebook ve Instagram'dan 'zaman sayacı' özelliği

Facebook, "Facebook'ta Geçirdiğiniz Zaman" adlı bir özelliği yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.







Webtekno'da yer alan habere göre henüz taslak halindeki haliyle özellik, son bir haftada gün gün site üzerinde ne kadar zaman geçirdiğinizi gösterecek. Aynı zamanda günlük ortalama Facebook kullanım sürenize de ulaşabileceksiniz.





Yeni özelliğin ayrıca site üzerinde geçirdiğiniz zamana bir sınır koymanıza izin veren bir ayarla gelmesi bekleniyor.





Buna göre sitede geçirdiğiniz zamanı azaltmak istiyorsanız, kendinize bir sınır koyuyorsunuz ve bu sınırı aştıktan sonra uyarı alabiliyorsunuz.





Facebook bu özellik üzerinde çalışıldığını onaylarken, net bir tarih vermedi. Aynı özelliğin Instagram'da da yer alacağı belirtiliyor.