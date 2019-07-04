Facebook uydurma Sağlık vaatlerini sitesinden temizleyecek









Sosyal medya devi, blog sayfasından yayınladığı açıklamada, abartılmış ya da sansasyonel sağlık iddialarıyla ilgili paylaşımları azaltacak iki güncellemeyi devreye soktuğunu belirtti.





Facebook açıklamasında, ‘’mucize tedavi’’ benzeri paylaşımları ve ‘’kısa sürede kilo verdiren hap’’ benzeri sağlıkla ilgili ürün ve hizmet reklamları kısıtlayacağını bildirdi.





Facebook ürün müdürü Travis Yeh, ‘’İnsanların sansasyonel ya da içi boş paylaşımlardan hoşlanmadığını biliyoruz ve yanlış yönlendiren sağlık içerikleri kullanıcılarımız için kötü’’ dedi.





Wall Street Journal gazetesi, Facebook ve Youtube’in insanlara boş umut veren sahte kanser tedavisi gibi zararlı sağlık bilgileriyle dolu olduğuna dair bir haber yayınlamıştı.





Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya sitesi, platformlarındaki yalan haber ve uydurma haberleri temizlemeleri için baskı altında.