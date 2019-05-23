Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook tarafından açıklanan raporda çarpıcı detay /23 Mayıs 2019 23:38

Facebook tarafından açıklanan raporda çarpıcı detay

Facebook tarafından yayımlanan rapora göre sosyal medya ağında bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5’inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

Amerikalı şirketin perşembe günü yayımladığı rapora göre sosyal medya ağında bulunan hesapların yaklaşık yüzde 5’inin 'sahte' olduğu tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca son 6 ayda Facebook kurallarını ihlal eden sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtildi. Platform bu hesaplardan 2018'in ilk çeyreğinde 1,2 milyar, 2019 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 2,2 milyar silindiğini bildirdi. Facebook açılan sahte hesapları onaylama sürecinden geçirmeden sildiğini de ifade etti.

Facebook’a göre, bu hesapların tespit edilmesi oldukça kolay ve bu nedenle yanlışlıkla gerçek hesapların silinme ihtimali düşük.

Rapora göre Facebook, standartlarına uymayan içerikleri bulmak için ağırlıklı olarak yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Silinen sahte hesapların yüzde 98,5’i yapay zeka tarafından saptanırken, istenmeyen içeriklerin neredeyse hepsi yine bu algoritmalar sayesinde bulundu.

Avrupa seçimleri önce 'sahte hesap' enflasyonu

Geçtiğimiz günlerde, İnsan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Avaaz, son üç ayda Facebook'u aşırı sağcı sahte içerik üreten Avrupalı sayfa ve grupların bastığını duyurmuştu.

Avrupa seçimleri öncesi yayınlanan Avaaz'ın raporu ardından Facebook, ürettiği sahte içerikler günde ortalama 6 milyon kez görülen 77 sayfayı kapatmıştı. Bu sayfaların sahte içerikleri son üç ayda ise yarım milyardan fazla görüldü.

Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,4 milyar kişiye ulaştı.

(tr.euronews.com)

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