Facebook, 'sahte davranış gösteren' hesapları kaldırdı

Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ile Instagram üzerindeki 32 sayfa ve hesabın, "koordineli sahte davranış" göstermesi nedeniyle kaldırıldığı belirtilirken, "Bu tür davranışlara Facebook'ta izin verilmemektedir, çünkü insanların ve kurumların kendi kimlikleri ve yaptıkları hakkında başkalarını yanıltmak için hesap ağları oluşturmasını istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Facebook'un söz konusu hesaplarla ilgili soruşturmasının henüz başında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu hesap ve sayfaları kuran kişilerin, gelecek hafta başkent Washington'da protestolar planladığı kaydedildi.





290 BİN TAKİPÇİSİ VARDI





Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Siber Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, kaldırılan 8 sayfanın ilkine ek olarak Facebook üzerindeki 17 hesabın, Instagram'da ise 7 hesabın iki hafta önce tespit edildiği bilgisini paylaştı. Gleicher, söz konusu sayfalardan en az bir tanesinin 290 bin takipçisi olduğunu bildirirken, hesaplardan 9 bin 500'den fazla paylaşım yapıldığını ifade etti.



