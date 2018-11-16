Samanyolu Haber /Gündem / Facebook rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazması için şirket tutmuş /16 Kasım 2018 11:10

Facebook rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazması için şirket tutmuş

Facebook'un rakipleri hakkında olumsuz yazılar yazması için Definers Public Affairs isimli bir halkla ilişkiler şirketini tuttuğu ortaya çıktı.

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Sıklıkla veri gizliliği ihlalleriyle gündeme gelen Facebook'un, aralarında Apple ve Google'ın da bulunduğu rakiplerini kötülemek için Definers Public Affairs isimli halkla ilişkiler şirketiyle çalışmakta olduğu açıklandı.

New York Times'ın haberine göre şirketin Google ve Apple'ın politikalarını eleştiren onlarca yazı yazdığı belirtiliyor. Facebook'un Definers Public Affairs'i kullanarak Facebook karşıtlığının arkasında milyarder spekülatör George Soros varmış gibi göstermeye çalıştığı aktarılıyor.

Şirketin yazdığı yazıların NTK Network'te yayımladığı, NTK Network'ün muhafazakar yayınlarca takip edildiği belirtiliyor.

Facebook karşıtı protesto gerçekleştirenleri Soros'la bağlantılandırmaya çalışan Definers Public Affairs'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Cambridge Analytca skandalı gibi konularda da Facebook'a yardımcı olduğu bildiriliyor. 

Olayın ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Facebook, Definers Public Affairs ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu
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