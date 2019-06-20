Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook o iddialara cevap verdi /20 Haziran 2019 13:12

Facebook o iddialara cevap verdi

Facebook kripto para birimi "Libra" için 27 ortaklı bir platform kurdu. Bazı merkez bankası başkanları Libra'nın henüz efektif olmadığını belirtiyor. Facebook o iddialara cevap verdi.

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Facebook'un operasyon direktörü (COO) Sheryl Sandberg, Fransa'da Bloomberg'den Caroline Hyde ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni tanıtılan kripto para Libra'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sandberg, “Dün açıkladığımız şey küresel bir birlik, Libra Birliği Cenevre merkezli olacak. 27 partnerimiz var: PayPal, MasterCard, Visa, Vodafone, Spotify, Uber ve Lyft” diyen Sandberg, sözlerine “Yapmak istediğimiz şey daha kapsayıcı bir kripto para olmasına yardımcı olmak.” ifadelerini kullandı.

Operasyon direktörü Sheryl Sandberg Facebook'un kripto para birimi "Libra" hakkında bilgi verdi.

SANDBERG: KULLANIM İÇİN HENÜZ ERKEN

Libra'nın kullanıma sunulmaktan çok uzak olduğunu söyleyen Sandberg, “Düzenleyicilerin endişeleri var. Onlarla halihazırda görüşüyoruz. Yapacak çok şey olduğunu biliyoruz, ancak bu bizim ne yapmak istediğimizle ilgili insanların bize yardım etmesi için yol haritası içeren bir duyuruydu.” dedi.

Sandberg 27 ortakla kurulacak birliği kendilerinin yönetmeyeceğini ve birliiğin Facebook'a rapor vermeyeceğini vurguladı.
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