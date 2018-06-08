Facebook kullanıcı bilgilerini 60 şirket ile paylaşmış....









ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times (NYT), Facebook’un, aralarında Apple, Amazon, Samsung ve Microsoft gibi büyük firmaların yer aldığı 60 şirket ile bilgi paylaşımı için anlaştığını ortaya çıkardı.





NYT’ye göre Facebook, 10 yıldır söz konusu şirketlere kullanıcılarından izin almadan bilgi paylaşımında bulunuyor.





Facebook ise NYT’de çıkan haber ile ilgili yaptığı açıklamada şirketlerle anlaştığını ancak, izinsiz bir şekilde bilgi paylaşmadığını ifade etti.





Facebook, şirketlerle anlaşma gerekçesini ise, “Şirketin yeni uygulama yazılımlarında deneyim kazanmak için” yaptığını söyledi.





Facebook ile anlaşması olan şirketler, uygulamalarını piyasaya sürmeden önce Facebook kullanıcı bilgilerinden de faydalandığı belirtildi.





FACEBOOK’TAN KULLANICI VERİLERİNİ ALMIŞTI

Londra merkezli Cambridge Analytica yaklaşık 87 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri 2016 ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı.





Skandalı ilk olarak New York Times haber yapmıştı.