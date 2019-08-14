Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook da doğruladı:Sizi dinleyen bir ekip oluşturduk /14 Ağustos 2019 13:50

Facebook da doğruladı:Sizi dinleyen bir ekip oluşturduk

Facebook, son yıllarda kişisel verilerin gizliliği konusunda çok kötü bir sınav veriyor.Cambridge Analytca skandalı ile patlak veren güvenlik problemlerine her gün yeni biri ekleniyor.

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Independent’ta yer alan habere göre Facebook’un, Messenger kullanıcılarının konuşmalarını dinlemelerine izin verdiği ortaya çıktı.Buna göre sosyal medya devi, üçüncü parti kişilere para karşılığında kullanıcıların sesli mesajlarını yazıya dönüştürüyor. 

Söz konusu dinlemeleri yazıya dönüştüren çalışanlar, kimliklerini gizleyerek bu skandalı ortaya çıkardı.Buna göre Facebook,  Messenger üzerinden yapılan konuşmaları dışarıdan anlaşmalı insanlara dinleterek bu konuşmaları yazıya döküyor.

Konuşmaların nerede kaydedildiği ya da nasıl alındığı konusunda bilgi sahibi olmayan çalışanlar, Facebook'un bu görüşmeleri neden yazıya döktüğü konusunda da fikir sahibi olmadıklarını söylüyor.

Facebook da, kullanıcıların ses dosyalarını yazıya döktüğünü kabul ederken bir Facebook sözcüsü, “Apple ve Google gibi, kullanıcıların seslerini bir haftadan daha önce incelemeyi duraklattık” açıklaması yaptı.

Şirket, bu durumdan etkilenenlerin Facebook Messenger uygulamasında ses dosyalarının yazıya dökülmesi işlemini kabul eden kişiler olduğunu ifade ediyor. 

Söz konusu ekip, Facebook'un yapay zekâsının mesajları doğru bir şekilde yazıya döküp dökmediğini incelemiş...

Facebook, bu işlemi yalnızca uygulamada gerekli izinleri veren kişiler üzerinde uyguladığını ve sesli özelliklerden birini sıkça kullanan kişilerin ses kayıtlarının dinlendiğini söylüyor. 

Google, Apple, Amazon gibi şirketler de benzer şekilde dinlemelerle gündeme geliyor ve savunmaları yapay zekâ asistanlarını geliştirmek olarak öne çıkıyor.

Ancak Facebook için bir yapay zekâ asistanı şu an için mevcut değil. Zira platform, Amazon Alexa'yı kullanıyor.

Bütün bunlar bir araya gelince ortada bir gizlilik ihlali var. 

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