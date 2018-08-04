Samanyolu Haber /Gündem / Facebook çöktü /04 Ağustos 2018 00:07

Facebook çöktü

Sosyal medya platformu Facebook çöktü. Facebook'a 19.15 sularında erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giriş yapamıyor.

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İnternet dünyasının en popüler uygulaması olan Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

Facebook'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, boş bir sayfa ile karşı karşıya kalıyor. Canlı arıza haritası verilerine göre, Avrupa'nın bazı bölgelerinde de erişim sorunu gözüküyor.

Facebook'un Türkiye'de de bazı bölgelerde sorun yaşandığı görülüyor.

Habere göre Facebook'a saat 19.15 itibariyle erişim sağlanamıyor. Facebook'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun nedenini ararken, konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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