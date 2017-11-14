Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook beğen butonunu kısmen kaldırıyor /14 Kasım 2017 15:19

Facebook beğen butonunu kısmen kaldırıyor

Facebook, kendisiyle özdeşleşen 'beğen' butonunu 'kısmen' kaldırmaya karar verdi.

SHABER3.COM

Facebook'un özellikle de şirketlerin sayfalarını yakından ilgilendiren radikal bir değişikliğe gideceği öğrenildi.
Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook'un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

Hürriyet'in haberine göre, 'like' butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, 'Word of Mouth' kadar etkili olmadığı gözlemlendi.
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