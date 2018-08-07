Samanyolu Haber /Gündem / Facebook, bankalardan kullanıcılarının bilgilerini istediği iddiasını yalanladı /07 Ağustos 2018 18:31

Facebook, bankalardan kullanıcılarının bilgilerini istediği iddiasını yalanladı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcılarının finansal işlemlerine dair detaylı bilgileri bankalardan istediğine yönelik iddiaları reddetti.

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Şirket bu açıklamayı Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haber üzerine yaptı.

Wall Street Journal, Facebook'un, site ile etkileşimlerini artırmak için, ABD'deki başlıca bankalardan kullanıcılarının kredi kartı hareketleri ve hesap bakiyeleri gibi bilgilerini istediğini yazmıştı.

Haberde, şirketin, platform üzerinden alışverişe imkan tanıma planlarının olduğu da yazıyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin müşteri hizmetlerini iyileştirmek için banka ve finans kurumlarıyla görüşmeler yaptığı doğrulandı, ancak bunun başka bir amaç taşımadığı kaydedildi.

Bir Facebook yetkilisi, kullanıcıların banka bilgilerini girmeleri halinde şirketin bazı finansal bilgilere erişebildiğini, ancak bunların reklam ya da müşteri hizmetlerini iyileştirme dışında bir amaç için kullanılmadığını açıkladı.

Yazılı açıklamada, "Bu bilgileri (müşteri hizmetleri) tarzındaki durumlar haricinde kullanmıyoruz" denildi.

Gazete, Facebook'un konuyla ilgili JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp gibi bankalarla görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "(Facebook Messenger) üzerinden bir banka ile mesajlaşmanın, telefonda beklemekten daha iyi olabileceği düşüncesiyle hareket ediyoruz" denildi.
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