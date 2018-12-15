Samanyolu Haber /Dünya / Facebook: 7 milyon kişinin fotoğraflarına izinsiz erişilmiş olabilir /15 Aralık 2018 03:12

Facebook: 7 milyon kişinin fotoğraflarına izinsiz erişilmiş olabilir

Sosyal medya uygulaması Facebook, binden fazla üçüncü parti uygulamanın, yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı.

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İzinsiz erişimin bir yazılım hatası nedeniyle yaşandığı duyuruldu. Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir" ifadeleri kullanıldı.

6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar, "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını silmeleri konusunda çalışıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Bar, yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek kullanıcıları uyaracaklarını da vurguladı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti. Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar yapılmıştı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bu nedenle özür dilemişti. 
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