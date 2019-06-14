Samanyolu Haber /Dünya / Facebook 500 kişiyi işe alacak /14 Haziran 2019 10:30

Facebook 500 kişiyi işe alacak

Sosyal medya devi Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Facebook’un Londra ofisinde 100’ü yapay zeka alanında olmak üzere açılan pozisyonların, ağırlıklı olarak şirketin spamlerle mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren “Toplum Entegre” ekibi için oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu yeni pozisyonlar, şirketin ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücünü üç binin üzerinde artıracak.
Söz konusu gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasına piyasaya sürmesinin ardından geldi.

Study adı verilen uygulamanın Google Play Store’da kullanıma sunulduğu ve yakın zamanda da iOS’ta yer alacağı belirtildi.
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