Samanyolu Haber /Gündem / F-35'lere ilişkin yeni açıklama /17 Ağustos 2018 10:15

F-35'lere ilişkin yeni açıklama

F-35 Ortak Program Ofisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada,"Tüm F-35 ortaklarıyla mevcut programları devam edecek" denildi.

SHABER3.COM

Merkezi başkent Washington'a yakın bir mesafede Virginia eyaletinin Arlington kentinde bulunan JPO Halkla İlişkiler Birimi, F-35 konusuyla ilgili  yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, F-35 Ortak Program Ofisinin, 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (NDAA) belirtildiği üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Kongreye rapor sunması gerekliliğini desteklediği kaydedildi.  

JPO açıklamasında, " F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla birlikte mevcut program planlarını yürütmeye devam edecek ve gelecekteki politika talimatlarına gerektiği şekilde uyacaktır." değerlendirmesi yapıldı.  

Türkiye'nin de ortağı olduğu programın mevcut durumuna ilişkin olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk F-35 personelinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimi, NDAA'nın gerektirdiği şekilde, Savunma Bakanının F-35 raporunu, izlenecek yola ilişkin karar verilmesi için Kongreye sunmasına kadar devam edecektir."  

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın durumuna atfen ABD Kongresinde F-35'ler konusunda bazı girişimler olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını hafta başında imzalamıştı. Söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması öngörülüyordu.  

Yasanın Senatodaki tasarısında, Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı.  

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.
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