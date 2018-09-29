F-35 yeni nesil savaş uçağı ilk kez kaza yaptı

Bu, F-35 savaş uçağının geçirdiği ilk kaza olarak kayıtlara geçti. Kazanın dün akşam TSİ 18.15 civarında meydana geldiği ve uçağın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.







Düşen uçağın F-35'in B modeli olduğu ve Deniz Piyade Kolordusu filosunda yer alan jetlerden biri olduğu belirtildi.



