Samanyolu Haber /Dünya / F-35 üretici CEO'su: Türkiye'ye verilmeyecekse başka ülkeler bekliyor, onlara gönderilecek /30 Mayıs 2019 15:01

F-35 üretici CEO'su: Türkiye'ye verilmeyecekse başka ülkeler bekliyor, onlara gönderilecek

Defense One dergisinde yer alan bir yazıya göre, Lockeed Martin CEO'su Marillyn Hewson 'Şirketin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu' söyledi.

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Defense One dergisi yazarlarından Marcus Weisberger, F-35'lerin ana üretici firması Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson'un New York'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmasına yer verdi. 

Weisberger, Hewson'un konuşmasında 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu' söylediğini aktardı. 

'YATIRIMCILARI SAKİNLEŞTİRDİ'

"Hewson, 100 F-35'in beklenen satış oranında düşüş yaşanacağından endişelenen yatırımcıları sakinleştirdi" diyen Weisberger, Japonya ve Polonya'nın F-35 satışı bağlamında Türkiye'den boşalan yerleri doldurabileceğini söyledi. 

Weisberger'ın yazısı şu şekilde: 

"Lockeed Martin CEO'su Marillyn Hewson ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yasağından etkilenmeyeceğini, hali hazırda başka ülkelerin de Türkiye'nin uçaklarına talip olduğunu söyledi.

Bu arada Reuters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını durdurmadığı takdirde ABD'de eğitim alan Türk pilotların eğitimlerin durdurulabileceğini yazdı. 

Hewson, Lockheed'in Türk pilotlarının eğitimden geçirildiği Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne dört adet F-35 verdiğini ve mevcut plana göre şirketin Türkiye'ye yılda yaklaşık sekiz jet göndermeyi planladığını açıkladı.

'UÇAKLARI GERÇEKTEN İSTİYORLAR'

Hewson, "Bu önemli bir miktar değil. Eğer Türkiye'nin uçakları teslim alamaması ile sonuçlanacak bir yaptırım uygulanması durumunda, şimdi ya da gelecekte yeri doldurulacaktır. Aslında, pek çok ülke şöyle diyor: 'Biz onların uçaklarını alacağız.' Uçakları gerçekten istiyorlar. Bu açıdan, Türkiye noktasından bakıldığında, durumun bizim açımızdan bir etkisi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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