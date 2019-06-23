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Ezici farka Anadolu Ajansı'nın cevabı sessizlik oldu
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Ezici farka Anadolu Ajansı'nın cevabı sessizlik oldu
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23 Haziran 2019 18:52
Ezici farka Anadolu Ajansı'nın cevabı sessizlik oldu
Sandıkların yüzde 50'si açıklanırken, uzun yıllardır sonuçları ilk veren Anadolu Ajansı Ekrem İmamoğlu'nun ezici farkla önde olması sebebiyle bu kez sonuçları açıklamadı.
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AA'nın ilk sonuçları 19.30'da açıklayacağı öğrenilirken 'teknik sebepler' öne sürüldü
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