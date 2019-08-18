Eyüp Sultan Mezarlığı'nda şoke eden yıkım!

İstanbul Eyüp Sultan'daki Pierre Loti yakınlarında yer alan Eyüp Sultan Mezarlığı'nda tarihi mezar taşlarının söküldüğü anlaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nün eski taşları yerinden sökerek mezarları kazdığı ardından da beton döktüğü iddia edildi. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan vatandaş, olayın Kaşgari Camii yanında gerçekleştiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konunun inceleneceği söylendi.