Samanyolu Haber /Gündem / Eyüp Sultan Mezarlığı'nda şoke eden yıkım! /18 Ağustos 2019 14:47

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda şoke eden yıkım!

İstanbul'da Pierre Loti yakınlarındaki Eyüp Sultan Mezarlığı'nda tarihi mezar taşları kırıldı. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün, yeni mezar yapılması için eski taşları sökerek, yerine beton döktüğü iddia ediliyor.

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İstanbul Eyüp Sultan'daki Pierre Loti yakınlarında yer alan Eyüp Sultan Mezarlığı'nda tarihi mezar taşlarının söküldüğü anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nün eski taşları yerinden sökerek mezarları kazdığı ardından da beton döktüğü iddia edildi. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan vatandaş, olayın Kaşgari Camii yanında gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konunun inceleneceği söylendi.
 
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