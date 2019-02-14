Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar /14 Şubat 2019 23:33

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

Fransa’nın başkenti Paris’te kurulan LA VİE Derneği, “Sevgililer Günü” için mağduriyetleri anlatan dikkat çekici bir etkinlik düzenledi.

Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

Dernek Eyfel Kulesi’nin önünde “sevdiklerimiz Türkiye zindanlarında” sloganıyla 14 Şubat sevgililer gününde  
Türkiye’deki haksızlıkları ve yaşanan mağduriyetleri anlattılar. 

Gönüllüler Fransızca ve İngilizce broşürler eşliğinde Dünya turizminin merkezlerinden biri sayılan Paris’te dünyanın dört bir yanından gelen insanlara güller hediye ettiler. Güllerin yanında ise verdikleri broşürlerle Türkiye’de sevdiklerinden mahrum edilen yüz binlerce insanın sessiz feryadını duyurmaya çalıştılar.

Fransa'da yaşayan veya turist olarak Paris'e gelmiş bir çok insan, Türkiye’de son yıllarda yaşanan adaletsizliklerin geldiği noktaya çok şaşırdıklarını ifade ettiler.

21.yy’ın başında geniş bir coğrafyada dikta rejimleri yıkılırken Türkiye’nin demokrasiden tek adam rejimliğine evrilmesini hayret verici olduğunu vurguladılar.

Arap baharının başladığı Tunus’tan gelen akademisyenlerin broşürleri inceledikten sonra, ''ne ilginçtir ki bizlerin kurtulmak için nice bedel ödediğimiz antidemokratik bir döneme girmişsiniz'' sözleriyle yorumda bulundular.

Bu kişilerden güne damgasını vuran söz ise “tüm diktatörler kendilerini emsalsiz lider olarak görüyorlar. Ama ne ironi ki her biri birbirlerini taklit etmekten öteye gidemiyorlar.”dı

İngilizce ve Fransızca Broşürler de ise şu sözlere yer verildi:

Sevgililer gününde sevgilerini sevdiklerine ifade etmekten mahrum bırakılmış Türkiye’deki yüzbinlerce insanın ızdıraplarını duyurmak istiyoruz.

Bugün en zorba rejimlerde dahi rastlanmayan bir şekilde ev kadınlarından, yeni doğum yapmış annelerle birlikte 700’ü aşkın bebeğe, hamile kadınlardan, çok yaşlı insanlara, öğretmen, işadamı ve gazetecilere kadar çok sayıda sivil oldukça basit nedenlerle uzun süredir hapishanelerde tutulmaktalar.

Bu sevgililer gününde de içeride ve dışarıda bulunan sayısız insan, sevdiklerinin hasreti ile her gün gözyaşları dökmekteler.

Duyurumuz kalbi sevgi ile dolu tüm insanlaradır:

Sevenlerin ayrılık gözyaşlarının dindirilmesi için gelin hep birlikte o kırık kalplerin birer çığlığı olalım, duyuralım acılarını tüm dünyaya.

Kuruluş amacı yaşadıkları mağduriyetten dolayı Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan insanlara yardım etmek ve yaşanan hukuksuzlukları Avrupa’ya kamuoyuna duyurmak olan LA VİE Derneği yetkilileri bu tarz vicdani eylemlere devam edeceklerini söylediler.
Dernek Twitter hesabı @assovieparis üzerinden etkinlikler takip edilebilir.
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Eyfel Kulesi önünde Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki haksızlıkları anlattılar

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